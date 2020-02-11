Рада знайде, як закріпити "формулу Штайнмаєра" в законодавстві до зустрічі в "нормандському форматі", - Разумков

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське", про це заявив спікер Ради Дмитро Разумков.

Він нагадав, що найближчі кілька тижнів депутати будуть зайняті розглядом законопроєкту про ринок землі, тому можуть виникнути труднощі якщо механізмом для закріплення "формули Штайнмаєра" буде законопроєкт.

"Якщо ми говоримо про розгляд законопроєкту, виходити з нього і заходити в інший, поки не ухвалено рішення з цього, справді неможливо. Але є інші механізми ... Я думаю, що затримки Верховною Радою України для забезпечення інтересів держави і повернення тимчасово окупованих територій, деокупації та реінтеграції Донбасу точно не буде", - сказав Разумков.

Нагадаємо, 9 грудня 2019 року в Парижі лідери України, Німеччини, Франції та РФ підписали комюніке, в якому заявили, що вважають за необхідне інтегрувати "формулу Штайнмаєра" в українське законодавство. Йдеться про версію формули, яку узгодили "нормандська четвірка" і Тристороння контактна група.

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