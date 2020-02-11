Азарова і Ставицького вилучать із санкційного списку ЄС, - Йозвяк

На цьому нібито зійшлися в керівництві ЄС, пише у Twitter брюссельський журналіст Радіо Свобода Рікард Йозвяк, передає Цензор.НЕТ

А от Олександр Янукович, син Віктора Януковича, за даними журналіста, залишиться під санкціями ще щонайменше на пів року.

Ще дев'ять інших колишніх чиновників України, включно з утікачем Віктором Януковичем, залишатимуться під санкціями ще щонайменше рік, пише Йозвяк.

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Раніше Йозвяк повідомляв, що ЄС може незабаром зняти санкції з Азарова, Ставицького та Олександра Януковича.