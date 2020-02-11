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11.02.20 11:19

Хочеться вірити, що впродовж 4 років в Україні зможемо зробити зарплати, як у Польщі, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський сподівається, що протягом 4 років рівень середньої заробітної плати в Україні наблизиться до рівня зарплат у Польщі.

Хочеться вірити, що впродовж 4 років в Україні зможемо зробити зарплати, як у Польщі, - Зеленський

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив у відео, опублікованосу Офісом Президента.

"Я дуже хочу, щоб у нас середня заробітна плата була, як у Польщі. Я впевнений, ну, я хочу вірити, що за ці чотири з половиною роки, можливо, здійснимо цю мрію", - сказав Зеленський.

За його словами, в Польщі вже кілька мільйонів українців і повернутися в Україну вони захочуть тільки тоді, коли рівень зарплат у країні буде таким, як у Польщі.

"Хоча б трохи менше, ніж у Польщі, вже нормально, хоча б 70% від польської заробітної плати. Я думаю, що переможе все ж таки те, що ти хочеш бути вдома".

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