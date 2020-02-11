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11.02.20 11:28

Система блокування водійських прав ще потребує доопрацювання, - Міністерство цифрової трансформації

Електронний застосунок "Дія" дозволяє поліції позбавляти українців водійського посвідчення в режимі онлайн.

Система блокування водійських прав ще потребує доопрацювання, - Міністерство цифрової трансформації

Про це в ефірі каналу "Україна" розповів перший заступник міністра цифрової трансформації України Олексій Вискуб, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, цифрові водійські права у смартфоні - це відображення запису в реєстрі. Якщо патрульна поліція змінить запис у реєстрі, що права вилучені, то за першого оновлення посвідчення в телефоні воно відразу буде заблоковано.

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Вискуб зазначив, що поки система блокування водійських прав ще потребує доопрацювання. Зокрема, потрібно буде врегулювати ту ситуацію, коли у водія будуть заблоковані електронні права, але залишиться посвідчення-картка.

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