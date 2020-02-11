Кількість підозрюваних і їхнє знайомство між собою, фото Антоненка на тлі підірваних електроопор і принти на одязі, - Маслов розповів про міфи в справі Шеремета

Про це в Українському домі заявили організатори брифінгу, повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Як зазначив юрист, залучений як спеціаліст адвокатами Андрія Антоненка, колишній військовослужбовець Леонід Маслов, в справі Шеремета є низка міфів. За його словами, вони поширилися завдяки брифінгу МВС і подальшому висвітленню в ЗМІ.

Відповідно до першого міфу, підозрюваних у справі 5. Насправді їх троє - це Яна Дугарь, Андрій Антоненко і Юлія Кузьменко. Інні і Владиславу Грищенкам підозр у справі Шеремета не пред'являють, однак постійно згадують їх у контексті справи. Більш того, Кузьменко познайомилася з Грищенко в 2018 році, Дугарь - в 2019 р, Антоненко не знайомий досі.

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Міф номер 2 - знайомство підозрюваних між собою на момент вбивства Шеремета. Антоненко і Кузьменко були знайомі через фейсбук, вперше зустрілися на концерті наступного дня після вбивства Шеремета. Антоненко з Дугарь не знайомі досі. На брифінгу правоохоронців не було представлено жодної розмови підозрюваних між собою - всі записані розмови були зі сторонніми людьми.

Міф номер три - фото Антоненка на тлі підірваних у Херсонській області електроопор. Антоненко взагалі ніколи не був на Херсонщині, не має стосунку до підриву (крім того, йому це і не інкримінують). Також принти на одязі Антоненка не збігаються з принтом, зафіксованими камерами на одязі вбивці. На момент трагедії Антоненко давно не жив на вулиці Гончара, поруч з місцем вбивства. Він проживав на вул. Старовокзальній. Там він і ночував тої ночі, що підтверджують дані трекінгу.

Принт на одязі потенційного вбивці - принт спортивної команди Орландо, а не рок-групи, як заявляли слідчі.

Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

13 грудня суд відправив під цілодобовий домашній арешт Дугарь, волонтерку Кузьменко взято під варту до 8 лютого 2020 року, так само, як і сержанта ССО Андрія Антоненка. Пізніше Печерський суд переглянув запобіжний захід Яні Дугар і змінив її з цілодобового домашнього арешту на нічний.

Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.