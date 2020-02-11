Моє глибоке переконання: експрезидента можна і потрібно переслідувати, - Луценко

Про це він розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

"Моє глибоке переконання: експрезидента можна і потрібно переслідувати", - сказав Луценко, коментуючи справи, порушені проти п'ятого президента України Петра Порошенка.

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При цьому він вважає, що як у політичному, так і в бізнесовому аспектах немає підстав говорити про серйозність висунутих проти Порошенка обвинувачень.

"На сьогодні гора боротьби з Порошенком, наскільки я знаю, народила одну-єдину мишу - проєкт підозри, який лежить на столі у генпрокурора Рябошапки, яким Порошенку інкримінується невидання указу про призначення суддів ... Але ви ж розумієте, що це точно не та справа, за яку судять президента в будь-якій країні", - зазначає Луценко.

Повний текст інтерв'ю з Юрієм Луценком: "Джуліані відкрито вимагав, щоб я порушив кримінальну справу проти Байдена в Україні" читайте за посиланням.

Нагадаємо, в грудні 2019 року Державне бюро розслідувань (ДБР) відкрило кримінальне провадження щодо п'ятого Президента України Петра Порошенка у зв'язку з тим, що він у лютому 2015 року погодив своїм підписом у Мінську Комплекс заходів щодо виконання Мінських угод.

Як відомо, Петро Порошенко в різних статусах проходить у понад десяти кримінальних провадженнях, відкритих Державним бюро розслідувань.