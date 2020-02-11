Зеленський: Нині наша головна стратегія - не втратити країну

Про це він сказав інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

"Знаєте, у нас зараз, я вам чесно скажу, загалом питання - не втратити країну. Не втратити те, що у нас є. Бо коли ти береш кожен регіон, внутрішньо, що там відбувається, в кожному... Донецьк і Луганськ - ми розуміємо, там триває війна. Тобто я думаю, що наше завдання в найближчі роки - закінчити війну. Існують символи, навколо яких можна об'єднати країну. І так вийшло, що країна об'єднується, коли воює, і країна об'єднується, коли мир і коли закінчилася війна", - сказав він.

Зеленський зазначив, що на початку війни на Донбасі в 2014 році країна об'єдналася, але втратила території, а зараз, якщо буде мир, Україна матиме можливість об'єднатися загалом.

"Адже всім жити краще, якщо не гинуть люди, коли країна ціла. Тобто це символ. Мир на Донбасі - це не просто повернути територію і людей, це в принципі не втратити загалом країну. Я знаю, що українці цього хочуть", - наголосив він.

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