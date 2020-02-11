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11.02.20 12:32

Заступник глави адміністрації Путіна Козак відповідатиме за "українську тему" і питання інтеграції, - Пєсков

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що заступник голови адміністрації президента РФ Дмитро Козак буде опікуватися питаннями інтеграції та українською проблематикою.

Заступник глави адміністрації Путіна Козак відповідатиме за "українську тему" і питання інтеграції, - Пєсков

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

В ході спілкування з журналістами у вівторок Пєскова запитали про те, чи означають недавні контакти Козака з тематики обміну полоненими те, що кураторство "українською темою" передали саме йому.

"Принаймні, я зараз можу констатувати, що так, Козак опікується і буде продовжувати працювати на своїй новій посаді з українськими справами і питаннями інтеграції", - сказав Пєсков.

За його словами, точне формулювання буде зафіксована в розподілі обов'язків, які поки "не формалізовані".

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Відповідаючи на уточнювальне запитання про те, за інтеграцію "кого з ким" відповідатиме Козак, Пєсков відповів: "Не Росії та України. У Росії багато інтеграційних процесів, в яких вона бере участь вельми успішно".

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