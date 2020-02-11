Заступник глави адміністрації Путіна Козак відповідатиме за "українську тему" і питання інтеграції, - Пєсков

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

В ході спілкування з журналістами у вівторок Пєскова запитали про те, чи означають недавні контакти Козака з тематики обміну полоненими те, що кураторство "українською темою" передали саме йому.

"Принаймні, я зараз можу констатувати, що так, Козак опікується і буде продовжувати працювати на своїй новій посаді з українськими справами і питаннями інтеграції", - сказав Пєсков.

За його словами, точне формулювання буде зафіксована в розподілі обов'язків, які поки "не формалізовані".

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Відповідаючи на уточнювальне запитання про те, за інтеграцію "кого з ким" відповідатиме Козак, Пєсков відповів: "Не Росії та України. У Росії багато інтеграційних процесів, в яких вона бере участь вельми успішно".