З політики я не йду: спілкуюся як з владою, так і опозицією, - Луценко

Про це він розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

"Яку відповідальність я можу взяти на себе зараз? Намагаюся бути реалістом і точно знаю, що сьогодні в політичному житті Луценко не затребуваний. І це нормально", - зазначає ексгенпрокурор.

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При цьому Луценко наголосив, що з політики не йде.

"Займатися політикою це для мене особисто (може, ви здивуєтеся) - не означає обов'язково бути до смерті лідером якоїсь чергової партії або організації. Можна і потрібно робити політику не на трибунах, даючи поради тим, хто зараз може бути в першому ряду. Цим я і займаюся. Я не приховую, що спілкуюся як з керівниками чинної влади, які цікавляться моєю точкою зору, так і з різними розумними представниками опозиції. Я їм висловлюю свою точку зору, чим можу - допомагаю", - розповів він.

Повний текст інтерв'ю з Юрієм Луценком читайте за посиланням.