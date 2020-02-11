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11.02.20 12:52

Путін розуміє, що треба завершити цю війну, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський вважає, що на зустрічі в "нормандському форматі" в Парижі 9 грудня президент Росії Володимир Путін "зрозумів його".

Путін розуміє, що треба завершити цю війну, - Зеленський

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

"Я впевнений, що він мене зрозумів, дуже прозоро зрозумів. Здається, що якщо такий контакт, очі в очі, ти відразу розумієш, хто перед тобою, що за людина. Попри всі дані розвідки. Мені здається, що він мене зрозумів. І він розуміє, що треба завершити цю війну", - сказав Зеленський.

Зеленський зазначив, що Росія навряд чи припинятиие свої спроби створювати "нові глобальні ідеї".

"Але найстрашніше, що може бути для Росії, - це розпад її в тому вигляді, в якому вона зараз існує. Ескалація і захоплення такої великої країни, як Україна, - це, я впевнений, єдиний реально небезпечний крок для Росії, який може призвести до внутрішнього жорсткого конфлікту в Росії. Це мої думки, я не кажу, що я на 100% маю рацію, але мені здається, що саме це і може їх зупинити", - наголосив він.

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