"Чорний хід там": лікарі російської лікарні сховалися від хлопця, який приїхав з Китаю і захотів перевіритися на коронавірус

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише місцевий сайт Ufa1.

27-річний Ілля прилетів в Уфу з Пекіна, де був вісім місяців по роботі, минулого вівторка, 4 лютого. Владислав, батько хлопця, порадив йому здати аналізи в інфекційній лікарні № 4 "про всяк випадок", оскільки в сім'ї є маленька дитина. За словами батька, син, прийшовши в лікарню на наступний день після приїзду і розповівши про наміри здати аналізи на коронавірус, відразу ж викликав переполох серед медиків. Зі словами "Це не до нас, йдіть в іншу будівлю" лікарі "позбулися" Іллі, навіть не відчинивши йому двері.

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"Спочатку син пішов в будівлю, де здаються аналізи. Він простий хлопець, з ходу на весь коридор заявив, що він прилетів з Пекіна і йому б здати аналізи, щоб виключити коронавірус. Медперсонал відразу ж "розчинився", і з криками його відправили в приймальний покій лікарні", - говорить батько хлопця Владислав.

В іншій будівлі ситуація повторилася, тільки цього разу, вирішивши, що не варто кричати так голосно, Ілля шепнув лікареві про свою ситуацію на вухо. За словами Владислава, жінка метнулася від сина і втекла в дальній кабінет. Іллю не оглянули, не опитали, аналізи не взяли, а відправили на вихід, причому не через парадні двері.

"Розмова у них була через весь коридор і за зачиненими дверима. Медики не стали до нього навіть наближатися, а тільки кричали, що це все дурниця, і сказали:"Все, йди, чорний хід там"", - розповідає Владислав.

За словами батька хлопця, таке ставлення медиків вразило всю сім'ю. Вони припустили, що хлопця не запросили на огляд після приїзду, як це зазвичай роблять з знову прилетіли, бо Ілля опинився в Уфі не прямим рейсом. Хлопець з Пекіна долетів до Єкатеринбурга, а звідти додому поїхав автобусом.

Як повідомлялося, станом на ранок 11 лютого в Китаї кількість жертв коронавірусу зросла до 1016 осіб, заражені понад 42 тисяч осіб.