Волонтери "Мега-Поліграфа" збирають кошти на обігрівачі, газові балони і комп'ютери для воїнів на Донбасі

Про це волонтери повідомляють на сторінці в мережі Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Поточні потреби: акумулятори 75 і 140 А/год, пуско-зарядний 12/24*140А/год(FORTE CD-420FP і вище), 4 колеса БЦ 54, лопати/кирки, сокири/колуни/пилки, бензопили, по 2 набори ключів і головок, 300 м кабелю СІП4 2*25, тепловентилятори та обігрівачі - багато, антифриз, блок циліндрів ЗІЛ131 (зварювання не допомогло), холодильник, плівка і вінілові банери, газові балони - 5, 27 і 50 л, ближче до виїзду - ДТ 600 л, 2 комп'ютери або ноути (невисокого рівня - для роботи з документами) + принтер. Як і раніше нічого не знайшли за заявкою травматологів", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що потрібні також артроскопічна стійка, ортопедичний інструмент: дриль, апарати зовнішньої фіксації, осцилювальна пилка, пластини, гвинти, стрижні, тейпи, ортези. Можна вживане.

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