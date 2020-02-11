У нас є програма партії та уряду, а люди можуть змінюватися, - "слуга народу" Арахамія про звільнення Богдана та призначення Єрмака

"Єрмак традиційно займався зовнішньополітичними питаннями. Найімовірніше, буде десь в цей бік зміна", - сказав Арахамія, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

При цьому він наголосив, що Єрмак не є новою людиною в команді і принципових змін у політиці чекати не варто.

"Він (Єрмак. - Ред.) для нас не новий абсолютно, так, просто на новій посаді. Я думаю, що з погляду звичайних людей, які гуляють вулицею, особливо нічого не зміниться (після зміни глави Офісу Президента. - Ред.) в цьому плані. У нас є програма партії, програма уряду - це і є підґрунтя, на яке потрібно орієнтуватися, а люди можуть змінюватися", - сказав глава фракції.

Читайте: Зеленський звільнив Богдана з посади керівника Офісу Президента і призначив Єрмака на цей пост, - укази

Водночас він сказав, що не знає про перспективи кар'єри Богдана. "Чесно, для мене це була новина, що це станеться так швидко. Це була свіжа новина, зі ЗМІ, по суті. Тому подивимося", - сказав Арахамія.

Президент України Володимир Зеленський звільнив з посади керівника Офісу Президента Андрія Богдана і призначив на цю посаду Андрія Єрмака, який раніше обіймав посаду помічника президента.