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11.02.20 14:33

Новий законопроєкт від "слуги народу" Ткаченка "Про медіа" наближає нас до закону Путіна про "суверенний інтернет", - журналістка Бацман

Головна редакторка сайту "Гордон" Олеся Бацман заявила, що у Верховній Раді нардеп від "Слуги народу" Олександр Ткаченко "без шуму і пилу" зареєстрував свій законопроєкт "Про медіа", який наближає нас до закону президента РФ Володимира Путіна про "суверенний інтернет" і "дає можливість державі запустити лапу в сферу інтернету, цензурувати сайти і блогерів".

Новий законопроєкт від "слуги народу" Ткаченка "Про медіа" наближає нас до закону Путіна про "суверенний інтернет", - журналістка Бацман

Про це Бацман написала в Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Виявляється, законопроєкт Бородянського з надзвичайними штрафами і кримінальними термінами для журналістів був витонченим відволікаючим маневром. Поки всі накинулися на цю червону ганчірку, Олександр Ткаченко без шуму і пилу зареєстрував свій законопроєкт, який наступного тижня вже мають голосувати в першому читанні. Називається він "Про медіа". По суті своїй законопроєкт наближає нас до закону Путіна про "суверенний інтернет" і дає можливість державі запустити лапу в сферу інтернету, цензурувати сайти і блогерів", - написала редакторка сайта "Гордон".

За її словами, законопроєкт займає майже 200 сторінок "густого тексту".

"Розрахунок авторів на те, що не тільки "слуги" в Раді не будуть його вивчати, а натиснуть кнопки за командою, а й на те, що у журналістів теж не дійдуть руки все це прочитати і перевести з юридичної на людську, не виправдався", - зазначила Бацман.

За її словами, видання "Гордон" поспілкувалася з трьома медіаекспертами, які проаналізували цей законопроєкт. Вона підсумувала їхні висновки таким чином:

Бацман зазначає, що війну з журналістами не вдалося виграти жодній владі в жодній країні світу. "Щоб не бути лузерами, краще її не починайте", - додала вона.

"Дорогі нардепи дев'ятого скликання, більшість з вас не читає те, за що вам говорять натискати на кнопочки в сесійній залі. Багато з вас, хто таки читає, все одно не розуміє суті. Не біда. Прочитайте хоча б три інтерв'ю про законопроект "Про медіа" в першому коментарі до цього посту і будьте розумними. Не голосуйте за цей закон. Є речі, від яких неможливо відмитися навіть найдорожчим милом. Все життя буде переслідувати запах. Прочитайте ці три інтерв'ю про законопроект "Про медіа" і будьте мудрими. Пподумайте про себе. Завтра ви не будете владою. Хто захистить вас?" - зазначила головна редакторка сайту "Гордон".

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