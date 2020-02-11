Мені здається, що РФ готова думати над уточненням "Мінська". Упевнений, що припинення війни стане для неї "перемогою над собою", - Зеленський

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"Я називаю це "гнучкістю Мінська". Всі повинні зрозуміти. Мені здається, що Німеччина і Франція це зрозуміли. Мені здається, я відчув настрій, що Росія готова про це думати. На жаль, воно так звучить заплутано і дипломатично, але готова про це думати. Це вже хоч ниточка, можливість про це говорити, що слухайте, так, як там записано, воно не працює", - сказав він.

Зеленський зазначив, що дискусії про порядок виконання Мінських угод в їх нинішньому вигляді або дуже сильно розбурхують суспільство всередині України, або дуже сильно не влаштовують Росію, або поза підходами Німеччини і Франції, які наполягають, що "хай буде все за Мінськом".

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"І мені здається, що на останній зустрічі ми зрушили. Ми не припинили вогонь, зрозуміло, це мінус, ми отримали людей - це плюс. Але це все одно такий баланс, це не перемога, перемога в питанні війни - це кінець війни, це мир, це перемога, точно, для всіх. Я впевнений, чесно, я не знаю, чи впевнена в цьому Росія, але я впевнений, що це перемога для Росії - кінець війни. Це для них перемога, не над Україною, а над собою. Я в цьому впевнений", - вважає він.

Як повідомлялося раніше, у президента Володимира Зеленського сподіваються на кроки до проведення місцевих виборів в ОРДЛО вже в жовтні цього року.