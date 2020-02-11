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11.02.20 13:54

Зеленський про повернення відносин України і РФ на довоєнний рівень: Для багатьох людей у країні це неможливо

Президент України Володимир Зеленський не знає, скільки років необхідно для повернення відносин України і Російської Федерації на довоєнний рівень.

Зеленський про повернення відносин України і РФ на довоєнний рівень: Для багатьох людей у країні це неможливо

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"Я не знаю, скільки треба років для відновлення відносин на тому рівні, на якому вони були до війни. Я думаю, що для багатьох людей у країні це неможливо. Тут знову питання поколінь. Для майбутніх поколінь, може, і можливо. Напевно. Час лікує рани", - сказав він.

Крім того, Зеленський вказав, що Росія може сама сьогодні почати вирішувати це питання.

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"Якщо президенти сіли за один стіл і своїм прикладом домовилися, що, слухай, далі так не можна, годі, завершуймо війну. Я маю на увазі саме цей рівень розмови: слухай, давай ти сам по собі, ми самі по собі. Але якщо у нас мир, то говорімо про прагматичні відносини", - пояснив він.

Зеленський вважає, що в такому прагматичному форматі і можуть бути відносини між українцями і росіянами, якщо не буде війни.

"Тобто з хлібом-сіллю росіян не будуть зустрічати в Україні, але якщо вони будуть приїжджати, коли у нас мир, якщо вони приїдуть, наприклад, у Трускавець, то їм скажуть, окей, заплати гроші, живи, будь ласка, лікуйся. Це будуть прагматичні економічні відносини. А які ще потрібно зробити кроки і скільки часу мине, щоб тебе зустрічали знову як близьких людей, я навіть не уявляю", - підкреслив він.

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