СБУ перевіряє факт листування Киви із Жириновським

Служба безпеки України вивчає, чи дійсно нардеп спілкувався з лідером російської партії ЛДПР, пише Гордон.

Служба безпеки України зацікавилася ймовірним фактом спілкування народного депутата від "Опозиційної платформи – За життя" Іллі Киви із главою російської партії ЛДПР Володимиром Жириновським, який відомий антиукраїнськими висловлюваннями та підтримкою терористичних угруповань на Донбасі. Про це СБУ 10 лютого повідомила "Суспільному".

4 лютого у ЗМІ з'явилися скриншоти й відео листування Киви з абонентом, підписаним як "Володимир Вольфович", де нардеп у грубій формі коментує діяльність Кабінету Міністрів України і прем'єра Олексія Гончарука.



У пресслужбі Жириновського заявили, що не знають, хто такий Кива.



Український парламентарій сказав журналістам, що виступає "за міжпарламентські взаємини, які зміцнюватимуть країну і приноситимуть користь народу", і що "депутати російської Думи – це такі самі парламентарії".



У серпні 2017 року Генеральна прокуратура України (ГПУ) склала підозру Жириновському у фінансуванні бойовиків "ДНР" і "ЛНР". Політик називав обвинувачення "ідіотським".



18 вересня 2018 року Шевченківський районний суд Києва дозволив проводити спеціальне досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо Жириновського.



У січні 2019 року ГПУ поінформувала, що склала повідомлення про підозру Жириновському в посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України. Справу передали до суду.



