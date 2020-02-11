Зеленський про записи Гончарука та обшуки на "1+1": Головне питання - хто замовив, друге - хто зробив, третє - хто викладав інформацію. Треба розв'язати цей вузол

"У мене стільки конфліктів з усіма, що, знаєте, - плюс один, один плюс один", - сказав Зеленський з посмішкою в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

"Я люблю, до речі, цей канал, тому що там наш продукт, тому що довгі відносини. Це не стосується тієї ситуації, яка є у СБУ з працівниками Саші Дубінського. Я вважаю, що треба розділяти. Ну, буде конфлікт – що я можу зробити?" - сказав він.

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Говорячи про розслідування справи про прослуховування глави уряду, Зеленський зазначив, що "головне питання - хто замовив, друге - хто це зробив, третє - хто викладав цю інформацію. Треба розв'язати цей вузол".

5 лютого стало відомо, що Служба безпеки України проводить обшук у будівлі телеканалу "1 + 1" на вул. Куренівській. У спецслужбі пояснили, що обшуки не пов'язані з діяльністю телеканалу і проходять у рамках розслідування справи про прослуховування в кабінеті прем'єр-міністра Олексія Гончарука.

Компанія "1 + 1 медіа" опублікувала відкритий лист, звинувативши СБУ в політичному шантажі і тиску на свободу медіа. В СБУ відкидають звинувачення журналістів.

В установці прослушки і передачі запису журналістам СБУ підозрює співробітників Держохорони, ті спростовують звинувачення.

Нагадаємо, 15 січня з'явився аудіозапис, на якому нібито прем'єр-міністр Олексій Гончарук радиться на засіданні, як пояснити президенту Володимиру Зеленському економічну ситуацію в Україні. Той, хто говорить, зокрема, вказує на свою економічну неграмотність, а також "примітивне розуміння економічних процесів" Зеленським.

У пресслужбі Кабміну заявили, що інформації про справжність запису у них немає, заяви про відставку прем'єр не писав.

Пізніше з'явилися друга і третя частини запису.

Прем'єр-міністр записав відеозвернення, в якому заявив, що проти нього і уряду розгорнули масовану медіа атаку.

17 січня Гончарук написав заяву про відставку, однак президент Володимир Зеленський відмовився відправляти уряд Гончарука у відставку.

Пізніше Служба безпеки України зареєструвала кримінальне провадження у зв'язку з фактом "прослуховування" в кабінеті Гончарука.