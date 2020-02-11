Наступні 5 років у нас будуть серйозні нормальні відносини зі США, - Зеленський

"Ми вийшли з цієї складної ситуації так, що наступні 5 років, як мінімум, у нас будуть серйозні нормальні відносини зі США, лідером будь-якої партії, яка переможе на виборах - чи це буде представник демократів, або чинний президент Дональд Трамп", - сказав глава держави в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

"Ми не образили жодну сторону, ми не дали втягнути себе у внутрішній конфлікт у США. Вони всі - і демократи, і республіканці - поважають нашу поведінку в цій ситуації", - зазначив Зеленський.

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