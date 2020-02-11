Планів "закрутити" журналістів у мене немає, але фейки - це зовсім інше питання, - Зеленський

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", коментуючи запропонований міністром культури, молоді і спорту Володимиром Бородянським законопроєкт "Про протидію дезінформації".

"Планів, що найближчим часом ми ухвалимо якийсь закон, щоб "затиснути", "закрутити" журналістів, у мене зовсім немає. Про нас і так стільки всього вже було вигадано. Я дуже ліберально ставлюся до телебачення, до журналістики, тому що моя колишня професія дуже сильно з цим пов'язана. У мене немає жодного бажання втручатися в чесну роботу журналістів", - сказав він.

Зеленський зазначив, що зовсім інше питання - це фейки.

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"Головна проблема дезінформації - в тому, що вона сприяє розколу нашої країни. Якісь платформи, якісь бенефіціари, неукраїнські з різних куточків світу за якісь кошти просто роблять брудну роботу. Це політика, така агресивна медійна політика. Проти таких людей, проти таких платформ мають бути якісь хоча б фіксації, якісь санкції", - наголосив він.

Президент зазначив, що проти України діють системні платформи дезінформації, які "впливають на громадське здоров'я і породжують чвари".

Він звернув увагу, що всі цивілізовані країни нині борються з дезінформацією і фейками, США і Велика Британія були першими, хто виділив доволі серйозні кошти на програми боротьби з дезінформацією.

Нагадаємо, раніше міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський заявив, що за замовні матеріали потрібно ввести кримінальну відповідальність для журналістів.