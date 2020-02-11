Необхідно впровадити підтримку маленьких шкіл, звідки неможливо підвозити дітей, - Новосад

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міносвіти, про це заявила міністерка Ганна Новосад.

"Сьогодні ми проїхали 9 шкіл Чернігівської області. Серед них – заклади, де навчаються 42 учні, 40 учнів, що, звісно, дуже мало. І ми бачимо, що у випадку вашої області це не результат неефективності, бо тут закрито дуже багато шкіл і ви активно працюєте з мережею. Основна проблема – густота населення. Тут просто фізично мало людей: є райони, де живуть 7 людей на 1 кв км. Відстані між маленькими школами такі, що ви фізично не можете возити учнів", - зазначила вона.

Новосад додала, що, крім фінансування, першочерговою є розробка програм освітньої підтримки для таких закладів.

"Основний виклик для малокомплектних шкіл – це якість освіти в них. Ми маємо працювати з учителями та давати дітям в таких закладах більше можливостей, щоб вони могли отримувати кращі знання та навички", – зазначила міністерка.

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