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11.02.20 14:50

Розслідування справи Майдану - найскладніше в Україні, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський вважає, що розслідування і доведення до кінця справ про трагічні події на Майдані Незалежності під час Революції Гідності є найскладнішим у країні.

Розслідування справи Майдану - найскладніше в Україні, - Зеленський

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

"Втрачено докази, документи. Немає людей, немає свідків. Деякі кажуть, що загалом на місцях після цієї трагедії, всіх цих подій багато прибрали. Найскладніша справа, яка є в нас у країні, - це Майдан", - зазначив глава держави.

Зеленський зауважив, що цими справами точно "займаються всі".

"Знаю точно, що займаються швидше, ніж це було кілька років до цього. Коли вони знайдуть замовників, адже з убивцями більш зрозуміло, - не можу сказати. До цих справ залучено всі сили, і ми робимо все можливе", - сказав президент.

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