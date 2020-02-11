Ця ідея точно заслуговує на глибоке вивчення, - Гончарук про можливе спільне проведення Олімпіади з Білоруссю

"На мою думку, ця ідея точно заслуговує на глибоке вивчення. Уряд зараз працює над тим, щоб вивчити цю ситуацію з різних точок зору і запропонувати концепт нашим партнерам, якщо ця ініціатива найближчим часом може бути реалізована" - сказав Гончарук на засіданні оргкомітету з підготовки та участі спортсменів України в ХХХII Олімпіаді та ХVI Паралімпійських іграх 2020 року в Токіо (Японія), передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

За словами міністра культури, молоді та спорту України Володимира Бородянського традиційно підготовка до таких масштабних спортивних подій ведеться протягом 5-10 років.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна і Білорусь могли б разом провести Олімпіаду, - Лукашенко

"Ми пропонуємо, для того, щоб визначити можливість створення спільного проведення таких ігор з Республікою Білорусь, детально вивчити наявні в нас ресурси, досвід Білорусі, досвід інших країн з підготовки", - додав він.

Бородянський запропонував національним олімпійським комітетам створити спільну робочу групу для вивчення таких можливостей.

Як повідомлялося, у вересні 2019 року президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що республіка могла б провести Олімпійські ігри спільно з РФ або Україною. "Звичайно, нам важко змагатися з гігантами, але, припустимо, з українцями чи росіянами ми можемо Олімпіаду провести", - заявив він.