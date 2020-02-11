"Укрзалізниця" оголосила конкурс на посаду глави правління компанії

Про це повідомили в пресслужбі "Укрзалізниці", передає Цензор.НЕТ.

"Добір буде здійснюватися шляхом проведення відкритого та незалежного конкурсу, який не залишить жодної можливості для зовнішнього впливу. Переможця конкурсу обиратимуть за наступними критеріями: високий рівень компетенції, здатність вести Укрзалізницю вперед з огляду на існуючі та, що не менш важливо, майбутні виклики, з якими стикатиметься компанія в процесі трансформації у вільного від корупції, конкурентного за затратами, ефективного оператора, керуючись принципами колегіальності і співпраці з дотриманням найкращих принципів і практик корпоративного управління", — наголосив голова Наглядової ради Шевкі Аджунер.

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У повідомленні наголошується, що, з огляду на статус "Укрзалізниці" як одного з найбільших залізничних операторів в Євразії, очікується, що позиція глави правління буде цікавою для висококваліфікованих кандидатів з України та інших країн.

"Закликаємо кваліфікованих кандидатів подаватися на конкурс і обіцяємо чесні і рівні умови для всіх учасників", - зазначили в компанії.

З питань участі в конкурсі та за більш детальною інформацією прес-служба "Укрзалізниці" рекомендує звертатися безпосередньо в компанію Boyden.