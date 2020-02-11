Зміна керівника ОП не вплине на політичний курс України, - заява Офісу Президента

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє пресслужба глави держави.

"Зміна керівника Офісу Президента України жодним чином не впливає на політичний курс держави. Попереду - важливі реформи, і саме на цьому фокусується команда Володимира Зеленського", - йдеться в повідомленні.

"Від сьогодні Офіс Президента України очолює Андрій Єрмак. Попередній керівник Андрій Богдан подав у відставку. Офіс Президента вдячний за його роботу впродовж цих місяців", - відзначили в прес-службі ОП.

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Офіс Президента впевнений, що Андрій Єрмак впорається з дорученою йому відповідальністю.

Нагадаємо, сьогодні Президент України Володимир Зеленський звільнив Андрія Богдана з посади керівника Офісу Президента.