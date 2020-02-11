Підозрюваній у справі Шеремета Дугарь призначили почеркознавчу і психіатричну експертизи, - адвокат Коломієць. ДОКУМЕНТ

Про це повідомив адвокат Віталій Коломієць на своїй сторінці в соцмережі Facebook, передає Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що під час призначення було допущено низку процесуальних порушень.

"Ні постанови про призначення психіатричної, ні почеркознавчої експертиз нам не надали. Ми, як сторона захисту, не можемо ухвалити рішення про свою участь або неучасть у цих процесуальних діях", - заявив він.

Також Коломієць зазначив, що постанова про вилучення зразків почерку, яку він також оприлюднив, не відповідає вимогам ст. 110 Кримінального процесуального кодексу України, на яку посилається слідчий - зокрема, не вказано обґрунтування для проведення почеркознавчої експертизи, немає інформації про місце і час вилучення зразків та відповідального за виконання постанови. Також не вказані можливість і порядок оскарження постанови.

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"У будь-якому випадку чекаємо відповідних рішень, оформлених належним чином", - підкреслив адвокат.

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Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

13 грудня суд відправив під цілодобовий домашній арешт Дугарь, волонтерку Кузьменко взято під варту до 8 лютого 2020 року, так само, як і сержанта ССО Андрія Антоненка. Пізніше Печерський суд переглянув запобіжний захід Яні Дугар і змінив її з цілодобового домашнього арешту на нічний.

3 лютого 2020 року було раптово призначено розгляд клопотань про продовження запобіжних заходів для обвинувачених. Через те, що адвокатів пізно повідомили, розгляд щодо Юлії Кузьменко перенесли на 10 ранку 4 лютого, щодо Андрія Антоненка - на 11 ранку того самого дня.

Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.