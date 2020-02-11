Призначення Єрмака главою ОП свідчить про пріоритетність питання Донбасу для Зеленського, - Вакарчук

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі партії "Голос".

"Призначення голови Офісу президента - право президента. Андрій Єрмак не просто політик і не просто юрист, він - парламентер команди президента з Москвою. Це призначення може означати, що питання Донбасу буде пріоритетом для команди президента", - зазначив він.

За його словами, ключовим на переговорах має залишатися питання суверенітету і територіальної цілісності України.

"Дуже важливо, щоб при цьому в будь-яких переговорах ключовим було збереження суверенітету і цілісності України і гарантувалося, що жодне політичне питання не обговорюватиметься, поки не будуть вирішені питання безпеки", - підкреслив Вакарчук.

Нагадаємо, сьогодні президент України Володимир Зеленський звільнив Андрія Богдана з посади керівника Офісу президента. Замість Богдана главою Офісу президента став Андрій Єрмак.

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