Децентралізація без сильних префектів загрожує зростанню сепаратистських настроїв у регіонах, - Зеленський

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

"Ми ж не хочемо воювати проти суспільства, це ж наші люди. Зараз в країні такі умови, що децентралізація без сильних префектів загрожує зростанню сепаратистських настроїв у деяких регіонах. Але впевнений, що у нас вийде знайти баланс, щоб регіони мали достатньо повноважень і одночасно працювали на єдину країну", - заявив Зеленський, відповідаючи на запитання про ситуацію з законопроєктом про зміни до Конституції щодо децентралізації, який запропонував президент, а потім відкликав.

Нагадаємо, 13 грудня президент України Володимир Зеленський зареєстрував у Раді законопроєкт №2598 про внесення змін до Конституції України про децентралізацію влади.

Однак 16 січня за результатами зустрічі з головою і заступниками голови фракції партії "Слуга народу" Зеленський вирішив відкликати поданий ним раніше проєкт закону "Про внесення змін до Конституції України (щодо децентралізації влади)" (реєстраційний номер 2598) і направити його на доопрацювання.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народу" проведе тренінг з децентралізації для глав ОТГ і депутатів місцевих рад