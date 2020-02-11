"На державну підтримку АПК-2020 передбачено 4,2 млрд грн", - міністр Милованов презентував модель підтримки аграріїв. ІНФОГРАФІКА

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці.

Милованов зазначив: "Сьогодні презентували модель підтримки агро у 2020.

Для нас важливо підтримати українських аграріїв, надати необхідні ресурси для розвитку їх бізнесу. Ми прагнемо зробити так, щоб фермер міг створити нові робочі місця, на яких би працювали українці та отримували за це гідну зарплатню.

Загалом на державну підтримку АПК-2020 передбачено 4,2 млрд грн.

Напрямки, суми та як працюватиме підтримка:

Здешевлення кредитів - 1,2 млрд грн.

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Вирішуємо проблему дорогих кредитних ресурсів. На що можна взяти кредит? На придбання землі, поточні та капітальні інвестиції та на розвиток тваринництва. Але будуть і обмеження: до 15 млн грн на 1 суб'єкта в тваринництві, до 5 млн грн – на 1 суб'єкта на придбання землі та інші види кредитів; один клієнт – 1 уповноважений банк; компенсація не надаватиметься учасникам програми "Доступні кредити 5,7,9 %".

Підтримка галузі тваринництва - 1 млрд грн. Ми будемо відшкодовувати вартість об’єктів, профінансованих за рахунок кредитів. За результатами очікуємо: введення в експлуатацію понад 100 тваринницьких ферм та комплексів, створення 1 700 додаткових робочих місць, виробництво сільськогосподарськими підприємствами молока – на 0,5 % та м’яса – на 0,5 %.

Здешевлення компенсації техніки та обладнання вітчизняного виробництва - 1 млрд грн. Виплатимо те, що недовиплатили у 2019 році. За результатами очікуємо: збільшення обсягів реалізації вітчизняної техніки щонайменше на 15 %, надходження податків і зборів у 2020 році від учасників - 2 342,3 млн грн.

Розвиток фермерства та кооперативів - 400 млн грн. Компенсуватимемо витрати, пов’язані з наданими сільськогосподарськими дорадчими послугами (100 млн грн.), даватимемо фінансову підтримку сільськогосподарським обслуговуючим кооперативам (300 млн грн.). Зробимо доплату за напрямами, які не виплачені у 2019 році.

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Підтримка галузі садівництва, виноградарства та хмелярства - 400 млн грн.

Перед презентацією ми плідно попрацювали разом із ринком: отримали та розглянули понад 90 пропозицій від 45 профільних галузевих асоціацій, громадських організацій та підприємств, провели 31 робочу зустріч.

У 2020 рік входимо із прозорою моделлю дійсно потрібних ринку програм підтримки".