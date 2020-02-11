Насильно тримати в медустановах евакуйованих з Китаю українців не будуть, - Радуцький

Про це сказав у коментарі виданню "ГОРДОН" голова комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медстрахування, нардеп від "Слуги народу" Михайло Радуцький, передает Цензор.НЕТ.

"Зараз готують списки пасажирів для вильоту з Китаю. Вони перебувають у різних провінціях країни і ще мають дати згоду на повернення в Україну. Їх попросили передати копії паспортів. Сьогодні Україна отримала всі дозволи на виліт літака, на дозаправлення й на приземлення. МЗС виконало велику роботу, щоб добитися цих дозволів. Знайшли перевізника, який погодився летіти в Китай. Далеко не кожна авіакомпанія на це готова. Ми ж не скеруємо туди військового борту. В Україні для зустрічі цього літака все підготовлено. Максимально обмежено кількість людей, які будуть у контакті з евакуйованими, зокрема й на борту літака. Також у Києві підготовили лікувальні заклади, куди відправлять на карантин тих, хто прилетить із Китаю. Точної дати відправлення літака поки що немає – він може вилетіти в Україну навіть сьогодні. Але це ще невідомо. У будь-якому разі борт не може просто так стояти. Коли він прилетить у Китай, пасажири вже мають бути готові", – зазначив нардеп.

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За його словами, в Україні вже підготовлено 5,7 тис. ліжок для людей, які можуть заразитися коронавірусом.

"Це дуже кропітка робота, тут не треба поспішати. Ніхто не буде наражати на небезпеку і людей, яких евакуювали з Китаю, і Україну. Ми будемо діяти так само, як і ті країни, які своїх громадян уже евакуювали. Тобто зараз триває підготовка, щоб мінімізувати ризики зараження людей в Україні. У нас у країні карантину не оголосили, тому насильно нікого з тих, кого евакуюють із Китаю, тримати не будуть. Але, зрозуміло, їм краще побути на карантині у спеціально виділених інфекційних відділеннях. Там є всі умови, персонал також спеціально підготовлений. Це дасть змогу обмежити контакти, отже, і поширення вірусу. Якщо, звичайно, не дай Боже, хтось із наших громадян його сюди завезе. Так, ми не можемо не евакуювати їх із Китаю, але й наражати на небезпеку Україну теж права не маємо. Усього по країні у нас підготовлено 5,7 тис. ліжок для людей, які можуть заразитися коронавірусом. Окрім них, є ліжка другого, третього резерву тощо", – підкреслив Радуцький.

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