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11.02.20 17:09

Від початку епідсезону в Україні зареєстровано 26 смертей від ускладнень грипу, - ЦГЗ МОЗ

Від початку епідсезону в Україні зареєстровано 26 лабораторно підтверджених летальних випадків унаслідок ускладнень грипу.

Від початку епідсезону в Україні зареєстровано 26 смертей від ускладнень грипу, - ЦГЗ МОЗ

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Центр громадського здоров'я МОЗ.

Захворюваність на грип та ГРВІ в Україні перевищила епідемічний поріг на 55,6% і має середню інтенсивність.

Упродовж 6-го тижня на ГРВІ захворіло 260 871 особа, з них 68% - діти до 17 років. Від початку епідсезону госпіталізовано 95 364 осіб, з них 76,8% - діти.

Під час минулого епідсезону на грип та ГРВІ перехворіли 5,4 млн українців, зареєстровано 64 лабораторно підтверджених летальних випадків внаслідок грипу, з них 12 дітей до 17 років.

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