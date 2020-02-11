Ректором Харківської медакадемії може стати фігурант справи про торгівлю дітьми Федак, - Супрун

Про це Супрун написала у фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Якщо ви заґуґлите ім’я та прізвище цієї особи, то побачите низку матеріалів ЗМІ про резонансну справу з продажу немовлят за кордон у 90-х роках, у Львівській обласній клінічній лікарні. Федак тоді, користуючись посадовим становищем, допомагав діяти злочинній групі, яка продавала дітей на всиновлення за кордон. Після розкриття злочину його засудили до 2 років позбавлення волі. Після цього Федак не мав права обіймати посади у медичній галузі. На жаль, ця справа, яку ще назвали "справа дітей" не завадила йому продовжити будувати кар’єру у сфері охорони здоров’я", - написала глава МОЗ.

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Супрун нагадала, що в 2000-х роках Федак став помічником народного депутата Ігоря Шурми. Потім він був головним лікарем Харківської міської клінічної лікарні, а потім - головним лікарем обласної клінічної лікарні. У 2018 році Федак, попри непогодження МОЗУ, став головою управління охорони здоров’я Харківської ОДА і пробув на посаді до 2019 року.

Вибори ректора відбулися в ХМАПО 7 лютого. Однак більшість виборців не підтримали ні Федака, ні ще одну кандидатку. Другий тур виборів ректора вишу призначений на 14 лютого.

"Фігури формату Федака кидають тінь на всю медичну громадськість, а очолення такими людьми закладу, де вчать лікарів, руйнує основні етичні норми лікарської професії і несуть пряму загрозу життю українців", - підкреслила ексміністр охорони здоров'я.