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11.02.20 17:13

Зеленський призначив Кузнєцова представником України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи з питань Донбасу замість Лутковської

Президент України Володимир Зеленський своїм указом призначив Геннадія Кузнєцова уповноваженим представником України в робочій підгрупі з гуманітарних питань Тристоронньої контактної групи (ТКГ) з мирного врегулювання ситуації в окремих районах Донецької і Луганської областей.

Зеленський призначив Кузнєцова представником України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи з питань Донбасу замість Лутковської

Згідно з указом президента №51/2020,  Зеленський вніс зміни до указу від 19 червня 2019 року № 414, яким уповноважив Геннадія Івановича Кузнєцова представляти Україну в робочій підгрупі з гуманітарних питань Тристоронньої контактної групи, звільнивши від виконання цих обов'язків Валерію Лутковську, передає Цензор.НЕТ.

Геннадій Іванович Кузнєцов - український спецпризначенець. Генерал-майор Служби безпеки України. Керівник Центру спецоперацій боротьби з тероризмом СБУ (7 березня 2014 р. -23 січня 2015 р.).

Зеленський призначив Кузнєцова представником України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи з питань Донбасу замість Лутковської 01

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Раніше представницею України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі була ексомбудсмен Валерія Лутковська (з 3 червня 2019 року).

Як відомо, в середу, 12 лютого, в Мінську заплановано проведення чергового засідання ТКГ.

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