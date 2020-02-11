Має бути положення про фракцію, щоб нардепи розуміли, за що можуть бути виключені, - Верещук про анонсоване Зеленським очищення "Слуги народу"

Про це Верещук заявила в коментарі Цензор.НЕТ.

"Якщо очищення потрібне, то перш за все необхідне положення про фракцію, щоб кожен зрозумів, в якому випадку чистка буде справді виправданою. Я розумію, що дійсно є різні питання до членів фракції, але я за те, щоб ми мали чіткі правила і розуміли, що за їхнє порушення будуть певні санкції", - сказала Верещук.

За її словами, важко говорити, що таке "чистка", коли немає чітко встановлених правил.

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"Чистка - це лише підняти руку і проголосувати за виключення з фракції? А що це вирішить? Ми виключили двох людей, і від цього фракція краще працювати не стала", - сказала Верещук.

Нагадаємо, 11 лютого президент Володимир Зеленський заявив, що партія "Слуга народу" має пройти очищення. За словами Зеленського, якщо "зашкварився" депутат від партії "Слуга народу", він відчуває свою провину.

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