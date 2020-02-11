Міністр Бородянський пояснив, чому телеканал ATR залишився без фінансування

Як передає Цензор.НЕТ, про це він розповів в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

За словами міністра, зараз відомство перебуває в пошуку вирішення ситуації.

"Для ATR передбачено в державі 50 млн гривень фінансування. Міністерство культури, молоді та спорту відкрило асигнування на 8,4 млн гривень. Державне казначейство не провело цю операцію, тому що виявилися розбіжності у трактуванні закону про державні закупівлі між ATR і казначейством. Ми зараз перебуваємо в спільному пошуку вирішення, і чи можливо це рішення знайти швидко", - сказав Бородянський.

Нагадаємо, 10 лютого єдиний у світі кримськотатарський телеканал ATR перестав отримувати гроші з бюджету. У понеділок в ефірі телеканалу почали показувати порожню студію з фоновим написом "Save ATR".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Телеканалу "ATR" заблокували фінансування

У січні власник ATR Ленур Іслямов заявив, що телеканал недоотримав кошти з держбюджету, скоротив частину колективу і виробництво власних програм і може взагалі припинити мовлення.