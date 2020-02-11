Розглядати кадрові зміни в Кабміні будемо після обговорення законопроєкту про ринок землі, десь у березні, - "слуга народу" Арахамія

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

"Ніяких подань не було. Вони будуть наступного тижня", - сказав Арахамія.

Відповідаючи на запитання, чи можливий варіант, що парламент прийматиме кадрові рішення, перервавши розгляд законопроєкту про ринок землі, Арахамія сказав: "Ні, це неможливо зробити. Це не дозволяє регламент... Якщо ми увійшли в розгляд питання, то вже ніяк не можна ні за що голосувати".

Глава фракції дав прогноз, що ці кадрові питання Рада зможе розглянути в кращому випадку наприкінці березня.

"Оптимістичний прогноз: це може бути десь наприкінці березня, після закінчення розгляду законопроєкту про землю", - зазначив Арахамія.

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