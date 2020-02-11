Назва "Корвалол" не асоціюється з конкретним виробником, - юрист

Таку думку висловив Олександр Мамуня, партнер юридичної фірми AEQUO.

Нагадаємо, між київськими фармкомпаніями "Фармак" і "Дарниця" вже 16 років тривають суди за бренд "Корвалол". "Фармак" називає себе єдиним виробником "корвалолу" з часів СРСР, хоча препарат із такою назвою випускали 70 фармацевтичних заводів Радянського Союзу.

"В умовах планової економіки не існувало права інтелектуальної власності радянських виробників на знаки для товарів і послуг. Знаки не виконували своєї функції – відрізнити товари одних виробників від аналогічних товарів інших виробників. Товарні знаки – це елемент конкуренції, а планова економіка конкуренції взагалі не передбачала. Тому не було жодного мотиву асоціювати це позначення з конкретним виробником", – пояснив Мамуня.

За його словами, в СРСР назви давалися тільки для позначення власне продукту, але не вказували на приналежність його певному виробникові.

"Була булочка "Міська", і ніхто не знав, який саме хлібозавод виробляв цю булочку. Так само і "Корвалол" був відомий як фармацевтичний препарат, який лікує певну недугу. Функції вказівки на конкретного виробника цей знак не виконував", - додав юрист.

Олександр Мамуня нагадав, що 28 січня Верховний Суд виніс рішення, яке фактично позбавляє компанію "Фармак" монопольного права на використання товарного знака "Діазолін". Судові процеси довкола цього знаку тривали кілька років.

"Свідоцтва на цей знак було визнано недійсними через цю саму причину: "Діазолін" не має розрізняльної здатності щодо виробника – цей знак став загальновживаним ще в радянський час. І навіть у словниках вжито слово "діазолін" як родове поняття ліків із певним терапевтичним ефектом", – розповів юрист.

Як повідомлялося, в 2011 році "Фармак" повністю програв "Дарниці" процес, де предметом спору було позначення "Корвалол". Але в 2017 році "Фармак" відновив судову тяганину, змінивши предмет спору на "Корвалол Corvalolum".

Влітку 2017 року Апеляційна палата Міністерства економічного розвитку і торгівлі (МЕРТ) визнала позначення "Корвалол Corvalolum" добре відомим по відношенню до "Фармак". Рік по тому Київський апеляційний господарський суд за скаргою "Дарниці" скасував рішення МЕРТ. "Фармак", зі свого боку, оскаржив рішення апеляційного суду. 25 червня 2019 року Велика палата Верховного суду направила справу на повторний розгляд до суду першої інстанції на формальних підставах.

30 жовтня 2019 року Господарський суд Києва виніс рішення на користь "Фармак". Але "Дарниця" подала апеляцію, і тепер справа розглядає Київський апеляційний суд. Наступне її засідання відбудеться в середу, 12 лютого 2020 року.

АТ "Фармак" засноване в 1925 році. Є однією з найбільших фармкомпаній України. У 2018 році компанія збільшила чистий прибуток на 25,16% - до 1,05 млрд грн.

Фармацевтична компанія "Дарниця" заснована в 1930 році. З 1998 року є лідером в Україні за обсягом виробництва ліків у натуральному вираженні. Портфель компанії включає близько 280 найменувань готових лікарських засобів. У 2018 році компанія збільшила чистий прибуток на 37,3%.