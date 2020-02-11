Новий коронавірус отримав офіційну назву COVID-19, - ВООЗ

Як передає Цензор.НЕТ, про це в твіттері повідомив гендиректор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебреєсус.

Також ВООЗ оприлюднила оновлену статистику нової хвороби.

"Станом на 6 ранку за Женевським часом зареєстровано 42 708 підтверджених випадків захворювання COVID-19 у Китаї і, на жаль, ми зараз перевищили 1000 смертей, 1017 осіб у КНР втратили свої життя через цей вірус. У світі є 393 випадки в 24 країнах, з 1 смертельним наслідком", - сказано в повідомленні ВООЗ.

Нагадаємо, що за останню добу в Китаї зареєстрували майже 2500 нових випадків зараження. Від коронавірусу в материковому Китаї померло вже понад 1000 осіб, 108 із них померли 10 лютого.

Вперше новий тип вірусу, що викликає атипову пневмонію, підтвердили 31 грудня 2019 року в Ухані (Китай), населення якого становить понад 11 млн осіб.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Коронавірус у разі втрати контролю над ним може заразити до 60% населення планети, - The Guardian