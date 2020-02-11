Закарпатська облрада просить Зеленського й Авакова вжити заходів для протидії злочинності в Мукачеві

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода, депутати просять чиновників "вжити невідкладних заходів, спрямованих на протидію злочинності".

У зверненні говориться також про допомогу в підвищенні рівня громадської безпеки в регіоні загалом і зниженні гостроти криміногенної ситуації в Мукачеві зокрема. Депутати пропонують забезпечити постійне патрулювання в місті патрульної поліції і вжити термінових заходів, спрямованих на реальну й ефективну боротьбу з наркозлочинністю в регіоні.

Нагадаємо, 7 лютого в Мукачеві невідомий відкрив вогонь по групі чоловіків на автомобілях. Поранено 2 осіб. Стрілець зник.

Міськрада Мукачева попросила Зеленського ввести в місто спецсили Нацгвардії через загострення криміногенної ситуації. Для охорони громадського порядку в місто Мукачеве прибули військовослужбовці полку оперативного призначення імені Івана Богуна. Також залучено гвардійців 2 Галицької бригади. Громадський порядок у місті спільні патрулі гвардійців і поліцейських охороняють цілодобово з 9 лютого.

11 лютого відсторонено від роботи все керівництво місцевої поліції.

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