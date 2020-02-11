На Луганщині на хабарі 20 тис. грн затримано голову об'єднаної тергромади, - прокуратура. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прокуратуру Луганської області.

Слідством встановлено, що чиновник вимагав і отримав від представника фізичної особи-підприємця хабар у розмірі 20 тис. грн за продаж майна об'єднаної територіальної громади без укладення договору купівлі-продажу та сплати його реальної вартості на користь ОТГ.

10 лютого хабарника затримано в порядку ст. 208 КПК України. Вирішується питання про повідомленні йому підозри у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

У прокуратурі зазначають, що згаданого голову об'єднаної територіальної громади вже втретє викрили у скоєнні корупційного злочину. Так, у 2018 році його затримали під час одержання хабаря в розмірі 55 тис. грн (ч. 3 ст. 368 КК України), в 2019 році він же був викритий у службовій підробці (ч. 1 ст. 366 КК України) та заволодінні бюджетними коштами в розмірі 180 тис. грн шляхом зловживання службовим становищем (ч. 2 ст. 191 КК України). За обома фактами обвинувальні акти направлено до суду, їхній судовий розгляд триває.

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