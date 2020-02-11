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11.02.20 23:25

На Луганщині на хабарі 20 тис. грн затримано голову об'єднаної тергромади, - прокуратура. ФОТО

У Луганській області правоохоронці затримали "на гарячому" під час одержання хабаря голову об'єднаної територіальної громади.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прокуратуру Луганської області.

На Луганщині на хабарі 20 тис. грн затримано голову обєднаної тергромади, - прокуратура 01

Слідством встановлено, що чиновник вимагав і отримав від представника фізичної особи-підприємця хабар у розмірі 20 тис. грн за продаж майна об'єднаної територіальної громади без укладення договору купівлі-продажу та сплати його реальної вартості на користь ОТГ.

10 лютого хабарника затримано в порядку ст. 208 КПК України. Вирішується питання про повідомленні йому підозри у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

На Луганщині на хабарі 20 тис. грн затримано голову обєднаної тергромади, - прокуратура 02

У прокуратурі зазначають, що згаданого голову об'єднаної територіальної громади вже втретє викрили у скоєнні корупційного злочину. Так, у 2018 році його затримали під час одержання хабаря в розмірі 55 тис. грн (ч. 3 ст. 368 КК України), в 2019 році він же був викритий у службовій підробці (ч. 1 ст. 366 КК України) та заволодінні бюджетними коштами в розмірі 180 тис. грн шляхом зловживання службовим становищем (ч. 2 ст. 191 КК України). За обома фактами обвинувальні акти направлено до суду, їхній судовий розгляд триває.

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