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11.02.20 21:05

Північна Македонія ратифікувала угоду про вступ до НАТО

Парламент Північної Македонії проголосував за ратифікацію протоколу про вступ країни в НАТО.

Північна Македонія ратифікувала угоду про вступ до НАТО

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Ekathimerini.

"Законодавці Північної Македонії одноголосно ратифікували угоду про те, щоб країна, розташована на півдні Європи, стала 30-м членом військово-політичного альянсу НАТО", - сказано в повідомленні.

Всі 114 присутніх парламентаріїв зі 120-ти проголосували за ратифікацію угоди. Під час короткої церемонії у будівлі парламенту підняли прапор НАТО.

Голосування відбулося на кілька тижнів раніше запланованого, оскільки нинішній парламент має розійтися наприкінці тижня, напередодні виборів, запланованих на 12 квітня.

Іспанія - єдиний діючий член НАТО, який ще не схвалив приєднання Північної Македонії до Альянсу. Очікується, що іспанський парламент проведе голосування стосовно ратифікації угоди в березні.

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