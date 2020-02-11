Підконтрольні РФ "суди" в Криму не мають права заарештовувати кримськотатарських активістів, - посольство США в Україні

Про це йдеться в публікації посольства США в Україні в Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"Контрольовані Росією "суди" не мають права продовжувати затримання кримськотатарських активістів у м. Сімферополь, Україна. Ми закликаємо Росію припинити незаконну окупацію Криму і поважати права людини в Україні", - пишуть дипломати.

Нагадаємо, 10 лютого в підконтрольному Росії Київському районному суді Сімферополя відбулося чотири судові засідання, під час яких десятьом фігурантам другої сімферопольської "справи Хізб ут-Тахрір" продовжили арешти.

Таким чином, Фарход Базаров, Рустем Сейтхалілов, Меджіт Абдурахманов, Владлен Абдулкадиров, Ремзі Бекіров, Джеміль Гафаров, Осман Аріфмеметов, Риза Ізета, Раїм Айвазов, Яшар Муедінов залишаться в слідчому ізоляторі до 15 березня 2020 року.

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