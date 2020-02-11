Проєкт "Поліцейський офіцер громади" розширять на прифронтові райони, - Аваков

Про це заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков під час зустрічі з тимчасовим повіреним у справах США в Україні Крістіною Квін і керівником відділу з правоохоронних питань посольства США в Україні Стефані Холмс, пише Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.

"Є запит наших громадян на цю реформу. І як вже планувалося раніше, ми збільшуємо бюджет, підключаємо наших партнерів і вже найближчим часом охопимо прифронтові райони, а потім і всю країну", - зазначив Аваков.

Читайте також: Перестрілка в Мукачеві: все керівництво місцевої поліції відсторонено

Також сторони обговорили подальше двостороннє співробітництво та розширення спільних проєктів.

Нагадаємо, проєкт "Поліцейський офіцер громади" стартував у травні 2019 року. Основна мета проєкту - забезпечити кожну територіальну громаду офіцером, який живе і працює на її території. Вже до кінця 2020 року він запрацює на всій території України. Новий проєкт передбачає, що офіцер поліції буде тісно взаємодіяти з жителями своєї громади і орієнтуватиметься на їхні потреби. 80-90% робочого часу поліцейський перебуватиме в громаді. Він буде доступний для населення, знатиме жителів території, яку обслуговує, їхні проблеми та надаватиме якісні поліцейські послуги. Громада візьме на себе частину фінансової підтримки його роботи.