Робота Єрмака в офісі Зеленського починається з порушення закону, - Гончаренко

Як передає Цензор.НЕТ, про це у Фейсбуці написав народний депутат з фракції "Європейська Солідарність" Олексій Гончаренко.

Він повідомив, що Єрмак не подав декларацію про доходи за 2019, як це передбачено законодавством про запобігання корупції. Олексій Гончаренко направив відповідне депутатське звернення до НАБУ.

"Робота Андрія Єрмака в Офісі президента починається з порушення закону. Відповідно до Закону про запобігання корупції особа, яка претендує на посаду в тому числі керівника Офісу президента, до свого призначення або обрання має подати свою декларацію за минулий рік. Але в Єдиному реєстрі декларацій осіб повідомлення про те, що Андрій Борисович Єрмак вніс свою декларацію за 2019, відсутнє. Що ж - прекрасний старт нового глави ОП відразу ж з корупційного правопорушення", - зазначив Гончаренко.

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"Написав депутатське звернення в НАБУ, щоб вони виклали свою позицію щодо цього питання. Адже такі дії Єрмака підпадають під 366 статтю Кримінального кодексу України і можуть каратися позбавленням волі на строк до 2 років із позбавленням права обіймати певні посади до 3 років", - повідомив Гончаренко.