Оптимізація "Дії", поліпшення реєстрів, розвиток широкосмугового інтернету, - Федоров розповів, на що підуть 25 млн євро від ЄС

Про це повідомив у Telegram міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, передає Цензор.НЕТ.

"Мінцифри отримає 25 млн євро міжнародної технічної допомоги на підтримку проєктів цифрової трансформації. Ми робимо проєкти світового рівня і міжнародне співробітництво дозволить нам не зменшувати темпи і не знижувати рівень", - вважає він.

Федоров уточнив, що ці кошти підуть на додаток "Дія" (оптимізацію адміністративних послуг) і реалізацію порталу "Дія"; оптимізацію адміністративних послуг та їх цифровізацію; поліпшення реєстрів і забезпечення якісного та захищеного обміну даними між ними; розвиток широкосмугового і мобільного інтернету, "щоб якісний зв'язок був у кожному українському селі, незалежно від його розміру і віддаленості"; "Впровадження прогресивних технологій електронної ідентифікації".

Федоров нагадав, що на реалізацію додатку "Дія" "не витратили ні копійки з державного бюджету".

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"Сьогодні ж фінансування "Дії" взяли на себе міжнародні донорські організації, що підтримують Україну. В основному, це проєкти, діяльність яких зосереджена на боротьбі з корупцією. До цієї угоди з ЄС ми йшли не один місяць, щодня на ділі доводячи, що ми гідні довіри наших міжнародних партнерів, - зазначив глава відомства.

Нагадаємо, Кабінет міністрів 11 лютого підписав з представниками Європейського союзу нову Програму підтримки електронного урядування та цифрової економіки в Україні. Вона передбачає виділення Україні 25 млн євро.

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