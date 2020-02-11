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11.02.20 23:09

Оптимізація "Дії", поліпшення реєстрів, розвиток широкосмугового інтернету, - Федоров розповів, на що підуть 25 млн євро від ЄС

25 мільйонів євро, які ЄС виділить Україні на підтримку проєктів цифрової трансформації, витратять на оптимізацію додатку "Дія" та низку інших нововведень.

Оптимізація "Дії", поліпшення реєстрів, розвиток широкосмугового інтернету, - Федоров розповів, на що підуть 25 млн євро від ЄС

Про це повідомив у Telegram міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, передає Цензор.НЕТ.

"Мінцифри отримає 25 млн євро міжнародної технічної допомоги на підтримку проєктів цифрової трансформації. Ми робимо проєкти світового рівня і міжнародне співробітництво дозволить нам не зменшувати темпи і не знижувати рівень", - вважає він.

Федоров уточнив, що ці кошти підуть на додаток "Дія" (оптимізацію адміністративних послуг) і реалізацію порталу "Дія"; оптимізацію адміністративних послуг та їх цифровізацію; поліпшення реєстрів і забезпечення якісного та захищеного обміну даними між ними; розвиток широкосмугового і мобільного інтернету, "щоб якісний зв'язок був у кожному українському селі, незалежно від його розміру і віддаленості"; "Впровадження прогресивних технологій електронної ідентифікації".

Федоров нагадав, що на реалізацію додатку "Дія" "не витратили ні копійки з державного бюджету".

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"Сьогодні ж фінансування "Дії" взяли на себе міжнародні донорські організації, що підтримують Україну. В основному, це проєкти, діяльність яких зосереджена на боротьбі з корупцією. До цієї угоди з ЄС ми йшли не один місяць, щодня на ділі доводячи, що ми гідні довіри наших міжнародних партнерів, - зазначив глава відомства.

Оптимізація Дії, поліпшення реєстрів, розвиток широкосмугового інтернету, - Федоров розповів, на що підуть 25 млн євро від ЄС 01

Нагадаємо, Кабінет міністрів 11 лютого підписав з представниками Європейського союзу нову Програму підтримки електронного урядування та цифрової економіки в Україні. Вона передбачає виділення Україні 25 млн євро.

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