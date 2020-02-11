Другому підозрюваному в підпалі авто журналістки Терещук у Львові обрано запобіжний захід, - прокуратура

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє в Фейсбуці прокуратура Львівської області.
"Другому фігуранту обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з визначенням застави в розмірі 424 400 гривень", - наголошується в повідомленні.
Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше, автомобіль журналістки "Радіо Свобода" Галини Терещук підпалили у Львові опівночі 30 січня.
6 лютого поліції вдалося затримати підозрюваного в підпалі автомобіля журналістки Галини Терещук. Затриманому - 19 років, він уродженець Молдови. За версією слідства, після підпалу він спробував приховати зовнішність і втік до Одеси.
Слідчі змогли за камерами спостереження відстежити весь шлях підозрюваного до авто журналістки Терещук і назад.