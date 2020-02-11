Екснардеп-утікач Онищенко просить політичного притулку в Німеччині і повідомив про наявність російського паспорта

Про це в інтерв'ю DW повідомив його адвокат Інго Міноджіо, інформує Цензор.НЕТ.

"В Україні існує небезпека для життя і здоров'я мого підзахисного", - заявив юрист.

Міноджіо звернув увагу на "катастрофічні умови утримання в слідчих ізоляторах в Україні", а також на те, що головний політичний опонент Онищенко - експрезидент Петро Порошенко - "навіть після втрати влади залишається дуже впливовим", що становить загрозу для ексдепутата.

На підтвердження позиції захисту суду були надані заяви деяких українських політиків, серед яких народні депутати нинішнього і попереднього скликань, додав адвокат.

Читайте також: Екснардеп-утікач Онищенко обіцяє погодитися на добровільну екстрадицію з Німеччини, - Ситник

За словами Міноджіо, його підзахисний оскаржує в Німеччині видачу в Україну, посилаючись на "політичні мотиви".

Якщо ФРН не надасть притулку ексдепутатові, а запит Києва на екстрадицію буде відхилено як політично мотивований, Онищенко готовий виїхати в Росію, зазначив адвокат.

"У Олександра Онищенка є російський паспорт, а посвідки на проживання в Німеччині у нього немає. Тому ми повідомимо суду, що - в разі невидачі Україні - йому є куди їхати - в Росію", - підкреслив юрист.

Читайте також: Антикорупційний суд надіслав запит до Німеччини про вручення судової повістки Онищенку

Як повідомлялося, 21 січня ВАКС дозволив заочно розглядати справу про "газову схему", в організації якої підозрюють екснардепа Олександра Онищенка. Це стосується і його помічниці.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Онищенко досі перебуває під вартою в Німеччині, - САП

Нагадаємо, 27 липня 2018 року НАБУ повідомило, що завершило розслідування щодо Онищенка, підозрюваного в організації корупційної схеми з розкрадання коштів на видобутку і продажу природного газу.

За версією слідства, в період з січня 2013-го по червень 2016- го члени злочинної організації протиправно заволоділи коштами, отриманими від реалізації газу в розмірі понад 1,6 млрд, в результаті чого "Укргазвидобування" зазнала збитків на більш ніж 740 млн грн.

Серед фігурантів справи, крім Онищенка, зазначені його мама, 75-річна Інеса Кадирова, і адвокат Валерій Пісний - у минулому бізнес-партнер Ігоря Коломойського.

5 липня 2016 року Верховна Рада дала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання й арешт нардепа Онищенка. На момент голосування нардеп вже втік за кордон.

26 липня 2019 року матір нардепа-втікача Онищенка Інесу Кадирову затримали в аеропорту "Бориспіль". 74-річній Кадировій заборонили залишати Київ і зобов'язали співпрацювати зі слідством. Рішення ухвалив Солом'янський райсуд столиці.

30 січня 2020 року стало відомо, що Вищий антикорупційний суд України відправив до Німеччини запит про надання міжнародної правової допомоги щодо затриманого там обвинуваченого в "газовій схемі" екснардепа Олександра Онищенка. Запит стосується вручення повістки про виклик на судове засідання.