Найманці РФ планують із важкої артилерії обстріляти населені пункти на окупованій території, - пресцентр ОС

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

Так, 11 лютого, російські окупанти обстріляли позиції ЗСУ в районі населеного пункту Оріхове, застосувавши заборонені мінськими домовленостями міномети калібру 120 мм (випущено 9 мін).

"Ці провокаційні дії озброєних формувань РФ мають на меті загострити ситуацію в районі проведення ООС, змусити підрозділи Об'єднаних сил вести вогонь у відповідь і надалі звинуватити наших захисників у порушенні режиму припинення вогню і зриві мінських домовленостей", - зазначають у командуванні ОС.

Крім того, за даними розвідки, найманці РФ планують чергову провокацію з використанням важкої артилерії, зробивши кілька обстрілів населених пунктів на тимчасово окупованій території України.

"Командування операції Об'єднаних сил підкреслює, що українська сторона суворо дотримується взятих на себе зобов'язань щодо повного та всеохоплюючого припинення вогню", - сказано в повідомленні.

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