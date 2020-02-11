Єврокомісія не приймає жодних компромісів у питанні суверенітету і територіальної цілісності України, - Варгеї

Про це заявив європейський комісар із питань сусідства та розширення Олівер Варгеї на брифінгу з прем'єр-міністром України в Києві у вівторок, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"І нарешті, але, напевно, найважливіше, я також привіз новини від нової Єврокомісії, що ми, звичайно, підтримуємо Україну і ми продовжимо наполягати на повній і безумовній імплементації мінських угод. Ми не приймаємо жодних компромісів, коли йдеться про суверенітет і територіальну цілісність України і надалі підтримуватимемо її", - сказав він.

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Він підкреслив, що для Єврокомісії нового складу відносини з Україною є пріоритетом і перебувають високо на порядку денному.

"Це мій перший візит в країну "Східного партнерства", і це показує важливість наших відносин з Україною", - додав єврокомісар.

Нагадаємо, єврокомісар з питань сусідства та розширення Олівер Варгеї 11-12 лютого перебуває з візитом в Україні.