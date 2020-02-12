Впіймана на хабарі в $150 тисяч чиновниця ОП Кондзеля оскаржила звільнення з посади, - ВАКС

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на портал судової влади України.

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду 11 лютого розглянула апеляційну скаргу захисника підозрюваної, керівниці департаменту доступу до публічної інформації Офісу Президента України, на ухвалу судді ВАКС від 20 січня 2020 року про застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді відсторонення підозрюваної від посади.

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За результатами судового розгляду суд відмовив у задоволені апеляційної скарги та залишив чинною ухвалу ВАКС про відсторонення від посади керівниці департаменту доступу до публічної інформації Офісу Президента України.

Ухвала набуває чинності з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає.

Нагадуємо, раніше повідомлялося про затримання під час одержання хабаря директорки департаменту забезпечення доступу до публічної інформації Офісу президента України Світлани Кондзелі.

Вищий антикорупційний суд України обрав запобіжний захід чиновниці ОП Світлані Кондзелі у вигляді цілодобового домашнього арешту терміном два місяці.

У грудні ВАКС заарештував нерухомість керівниці департаменту Офісу Президента Світлани Кондзелі.

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